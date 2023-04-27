Генерал НАТО заявил о совместной работе США и Украины над контрнаступлением

Главком сил НАТО в Европе Каволи: США и Украина работали над контрнаступлением

Генерал Кристофер Каволи, занимающий пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, заявил, что Вашингтон обсуждал с Киевом возможность внезапного контрнаступления. Об этом пишет ТАСС.

«Украинцы занимают очень выгодную позицию. У них есть определенные слабости, но я предпочту не говорить об этом публично», — отметил Каволи. Он признал, что США и Украина совместно работали над подготовкой к контрнаступлению, в том числе над тем, чтобы оно было внезапным.

Ранее Каволи говорил, что США развернули на Украине систему слежения за поставляемым Западом оружием. Проведением инспекций занимается офис военного атташе США на Украине.