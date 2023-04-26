Генерал НАТО сообщил о системе слежения за поставляемым Украине оружием

Генерал НАТО Каволи: США развернули на Украине систему слежения за поставляемым оружием

Командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что США развернули на Украине систему слежения за поставляемым Западом оружием. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, украинская сторона предоставила Соединенным Штатам доступ к своим сетям для мониторинга.

Проведением инспекций занимается офис военного атташе США на Украине. Отмечается, что одна из них в настоящее время проходит в Одессе. Каволи сообщил, что еще одна проверка запланирована на следующий четверг.

Генерал добавил, что проведение инспекций зависит от ситуации в сфере безопасности «на местах». По его словам, в том случае, если представителям Соединенных Штатов не удается попасть на место предполагаемой проверки, ее проводят сами украинские военные, используя ручные сканеры. Каволи пояснил, что в результате данные со штрих-кодов, которые нанесены на ключевые разновидности переданных Украине вооружений, попадают в сеть, подконтрольную США.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США и их союзники давят на другие страны, чтобы те нарушили договоренности с Россией и отправили Киеву оружие советской разработки. Дипломат отметил, что скрытая передача оружия через третьи страны делает сферу экспорта вооружений менее прозрачной. «К сожалению, страны Запада не только не борются с такими нарушениями, но и поощряют их», — сказал он.