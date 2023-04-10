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18:20, 10 апреля 2023Мир

Небензя заявил о давлении США на другие страны для отправки оружия Киеву

Небензя заявил, что США и их союзники давят на другие страны для отправки оружия Киеву
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Александр Щербак / РИА Новости

США и их союзники давят на другие страны, чтобы те нарушили договоренности с Россией и отправили Киеву оружие советской разработки. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, передает ТАСС.

На заседании обсуждались риски, которые возникают при нарушении договоренностей по военным поставкам. Небензя отметил, что скрытая передача оружия через третьи страны делает сферу экспорта вооружений менее прозрачной.

«К сожалению, страны Запада не только не борются с такими нарушениями, но и поощряют их», — сказал он, отметив, что эти государства подталкивают другие страны к реэкспорту оружия на Украину.

Небензя также напомнил, что в прошлом году госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о возобновлении производства боевых систем советской разработки в Восточной Европе. В то же время межправительственные соглашения со странами региона запрещают им поставлять производимую продукцию без письменного согласия России в лице правопреемницы СССР.

Ранее постпред России при ООН заявил о лицемерной позиции США по Украине. Так он ответил на слова Вашингтона о недопустимости прекращения огня.

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Варвара Кошечкина
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