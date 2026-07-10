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Забота о себе
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18:36, 10 июля 2026Забота о себе

Женщина со смертельным диагнозом удивила онколога спустя три года

Daily Mirror: У британки, которой врачи дали три года жизни, исчезли признаки рака
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании, у которой выявили последнюю стадию рака молочной железы, удивила своего онколога спустя три года после постановки диагноза. Историю женщины опубликовало издание Daily Mirror.

32-летняя Клэр Уэбб обратилась к врачам после того, как заметила уплотнение и отек груди. Обследование показало агрессивный рак молочной железы с метастазами в легких. Врачи предупредили, что лечение может лишь сдержать болезнь, и дали ей около трех лет жизни. После диагноза британка стала готовиться к смерти: составила завещание и написала сыну письма на будущие важные события в его жизни.

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Однако, несмотря на смертельный диагноз, женщина прошла три курса химиотерапии, после которых признаки рака исчезли. Позже женщине провели мастэктомию, которая ранее считалась невозможной, и назначили длительный курс иммунотерапии. По словам онкологов, такой ответ на лечение встречается крайне редко, поэтому пациентку называют «исключительным респондентом» на терапию.

Спустя три года после постановки диагноза Уэбб смогла увидеть, как ее сын пошел в школу, хотя раньше не верила, что дождется этого дня. Она призналась, что не хочет знать обновленный прогноз и предпочитает сосредоточиться на лечении и жизни с семьей.

Ранее сообщалось, что врачи в Великобритании поставили ошибочный диагноз пятилетней девочке и назначили ей ненужную химиотерапию. Настоящий диагноз выяснился после дополнительного обследования, на котором настояли родители.

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