Врачи поставили ребенку ошибочный диагноз и назначили ненужную химиотерапию

Metropoles: Пятилетней британке с мышечной дистрофией ошибочно назначили химиотерапию

Врачи поставили ошибочный диагноз пятилетней дочери жительницы Великобритании Кристины Кондон и назначили ей ненужную химиотерапию. Историю семьи рассказало издание Metropoles.

По словам Кондон, она повела дочь в больницу, из-за того что та с трудом бегала и прыгала, в отличие от сверстников. В результате врачи обнаружили у нее аутоимунное заболевание — ювенильный дерматомиозит. Правда, мать сразу же поставила под сомнение этот диагноз, поэтому настояла на дополнительных обследованиях, но получила отказ.

Вместо этого медики сразу же назначили ребенку курс химиотерапии, которая вызвала серьезные побочные эффекты. Тогда британка решила получить второе мнение в другой больнице. Там девочке диагностировали мышечную дистрофию Эмери — Дрейфуса. Лекарства от этого заболевания не существует, поэтому лечение направлено на то, чтобы обеспечить юной пациентке комфортную жизнь без болей.

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