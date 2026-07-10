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Забота о себе
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10:29, 10 июля 2026Забота о себе

Врачи поставили ребенку ошибочный диагноз и назначили ненужную химиотерапию

Metropoles: Пятилетней британке с мышечной дистрофией ошибочно назначили химиотерапию
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Врачи поставили ошибочный диагноз пятилетней дочери жительницы Великобритании Кристины Кондон и назначили ей ненужную химиотерапию. Историю семьи рассказало издание Metropoles.

По словам Кондон, она повела дочь в больницу, из-за того что та с трудом бегала и прыгала, в отличие от сверстников. В результате врачи обнаружили у нее аутоимунное заболевание — ювенильный дерматомиозит. Правда, мать сразу же поставила под сомнение этот диагноз, поэтому настояла на дополнительных обследованиях, но получила отказ.

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Вместо этого медики сразу же назначили ребенку курс химиотерапии, которая вызвала серьезные побочные эффекты. Тогда британка решила получить второе мнение в другой больнице. Там девочке диагностировали мышечную дистрофию Эмери — Дрейфуса. Лекарства от этого заболевания не существует, поэтому лечение направлено на то, чтобы обеспечить юной пациентке комфортную жизнь без болей.

Ранее у 30-летней британки Грейс Брэнд появилась язва во рту. В конечном итоге это оказался рак, поэтому женщина лишилась половины языка.

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