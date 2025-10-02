Забота о себе
11:30, 2 октября 2025Забота о себе

Женщина лишилась половины языка из-за язвы во рту

Daily Mail: Язва во рту оказалась симптомом рака у 30-летней британки Брэнд
Наталья Обрядина1

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom  

В Великобритании 30-летняя женщина по имени Грейс Брэнд не придала значения дискомфорту в ротовой полости, который, как выяснилось впоследствии, был симптомом рака. Ее историю опубликовало издание Daily Mail.

Женщина рассказала, что ей было 27 лет, когда она почувствовала боль в языке. Она предположила, что дискомфорт — это признак того, что не зажила совершенно безобидная язва во рту, появившаяся на фоне стресса после переезда и переработок. Однако спустя шесть недель боль не только не утихла, но и стала сильнее.

«Мне было очень больно, и это сказывалось на моей речи», — отметила она. Британка пошла в аптеку за лекарством, но фармацевт предупредил ее, что раны во рту должны заживать максимум за три недели.

Тогда она обратилась к врачу, который назначил ей анализы и биопсию, показавшие, что у нее рак языка второй стадии. Через несколько недель после постановки диагноза врачи провели женщина 12-часовую операцию, в ходе которой она лишилась половины языка. Медики восстановили орган с помощью кожи, взятой с предплечья Брэнд, а также в качестве меры предосторожности удалили ей лимфатические узлы с правой стороны шеи.

Теперь женщине предстоит пройти шестинедельный курс лучевой терапии. Последствия лечения осложняют ей жизнь уже сейчас. «Мне придется заново учиться пользоваться языком. Потребуется несколько месяцев на логопедические занятия. Жить с половиной настоящего языка очень непривычно», — призналась она.

Ранее стало известно, что во Франции хирурги по ошибке удалили пожилому мужчине здоровую почку вместо больной. Теперь мужчине, который болен раком, придется справляться с болезнью всего с одним — больным — органом.

