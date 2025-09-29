Хирурги по ошибке удалили мужчине здоровую почку вместо больной

Daily Mail: Хирурги по ошибке удалили 77-летнему французу здоровую почку

Во Франции хирурги по ошибке удалили пожилому мужчине здоровую почку вместо больной. Этой историей заинтересовалось издание Daily Mail.

В июне 2025 года 77-летний француз прошел онкологическое обследование в больнице в пригороде Парижа. По результатам анализов ему была назначена нефрэктомия — операция по удалению почки.

Перед операцией мужчина правильно заполнил составленный медицинским персоналом «контрольный список». Однако, когда он очнулся от наркоза, то обнаружил, что хирурги удалили ему здоровую почку. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает, но его прогнозы на выздоровление значительно снизились, поскольку теперь ему придется справляться с раком всего с одной — больной — почкой.

Родственники француза подали в суд на компанию Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), которая управляет парижской больницей. Руководство медицинского учреждения отказалось комментировать инцидент, сославшись на врачебную тайну.

