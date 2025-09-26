Забота о себе
Мужчине пересадят сразу пять органов от одного донора

Metropoles: Бразильцу с тромбофилией пересадят пять органов от одного донора
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Terelyuk / Shutterstock / Fotodom  

Жителю Бразилии Луису Перильо до конца сентября врачи пересадят сразу пять органов, которые он получил от одного донора. Об этом сообщает издание Metropoles.

В 2019 году врачи обнаружили у Перильо тромбофилию. Из-за этого заболевания у него произошла закупорка кровеносных сосудов, снабжающих кишечник кровью, и, как следствие, развились серьезные осложнения: кишечная и почечная недостаточность, дефицит питательных веществ и анорексия.

В конечном итоге бразильцу, который последние два года жил в больнице, понадобилась трансплантация печени, поджелудочной железы, желудка, тонкого кишечника и почки. Подходящего донора он ждал на протяжении четырех лет. Недавно мужчине сделали первую операцию, а до конца текущего месяца врачи планируют завершить все хирургические вмешательства.

Ранее медики диагностировали британке Тамейке Макбрайд тревожное расстройство вместо рака. Онкологическое заболевание у нее обнаружили только спустя восемь лет.

.
