Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:33, 22 сентября 2025Забота о себе

Врачи восемь лет принимали симптомы рака у женщины за тревожное расстройство

Mirror: Врачи приняли симптомы рака щитовидной железы у женщины за тревожность
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Volha_R / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании врачи приняли симптомы рака щитовидной железы у 30-летней Тамейки Макбрайд за тревожное расстройство. Ее историей заинтересовалось издание Mirror.

Молодая женщина рассказала, что впервые обратилась к врачам с жалобами на плохое самочувствие восемь лет назад. Однако поскольку ее анализы были в норме, ее заверили, что с ней все в порядке, и посоветовали бороться с тревожностью.

По словам Макбрайд, ее самочувствие резко ухудшилось в 2019 году, когда она была беременна первым ребенком. Врачи диагностировали у нее гипотиреоз и выписали лекарства. После рождения второго ребенка, в августе 2023 года, ситуация стала еще хуже: щитовидная железа женщины сильно увеличилась и стала болеть. Она вновь обратилась в больницу, но ее анализы были в норме, а УЗИ оказалось неинформативным. Через несколько дней симптом прошел и она успокоилась.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

Однако в ноябре 2024 года опухоль на шее вернулась, на этот раз воспалился лимфоузел. Терапевт в больнице пообещал на всякий случай перестраховаться и проверить причину воспаления. На следующий день Макбрайд сообщили, что у нее рак щитовидной железы.

Британка уверяет, что врачи сильно удивились ее диагнозу, так как не ожидали его обнаружить у молодой женщины с хорошими анализами. Ей удалили щитовидную железу, а также расположенные рядом лимфатические узлы, в которых также были найдены злокачественные клетки.

Ранее сообщалось о жителе Великобритании Патрике Ховарда, у которого обнаружили рак предстательной железы, почки и пениса. По его словам, врачи давали ему не больше года, но он выжил, женился и наслаждается жизнью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сделал предложение США

    Бывшего сотрудника ЧОП Ингушетии нашли зарезанным в машине

    Раскрыта многомиллионная выручка Лолиты за концерт

    Россиянину удалили «вторую голову»

    Путин назвал способ выйти на предметный диалог с США

    ВС России применили «летающие гранатометы» в зоне СВО

    Владелица российской кофейни оправдалась за дизайн стаканов с намеком на оральный секс

    Скорбящая косатка отправилась в «тур печали» с бездыханным детенышем на пуповине

    Премьер Грузии заявил об иностранном финансировании Майдана на Украине

    Умер звезда «Морского патруля» Хадышьян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости