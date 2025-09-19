Забота о себе
Мужчина с тремя видами рака перенес ампутацию пениса и удивил врачей

65-летний житель Великобритании Патрик Ховард, у которого диагностировали рак предстательной железы, пениса и почки, удивил врачей, завершив лечение и женившись. Его историю опубликовало издание Daily Mirror.

Ховард, который болен тремя видами рака, рассказал, что впервые узнал о диагнозе в 2018 году. Он проходил плановое обследование, во время которого врачи случайно обнаружили злокачественное новообразование предстательной железы. Орган ему удалили и на этом закончили лечение.

Однако, как вспоминает Ховард, спустя два года он вновь попал в больницу. На этот раз его беспокоили зуд, покраснение и боль в пенисе. В результате обследования выяснилось, что у него редкий и крайне агрессивный вид рака, спровоцированный вирусом папилломы человека (ВПЧ). Врачи давали ему не больше года и в качестве лечения предложили удалить три четверти пораженного органа. Ховард согласился на ампутацию, а затем и на лучевую терапию.

Кроме этого, у британца нашли рак почки, поэтому после операции ему назначили два вида химиотерапии. Несмотря на тяжелое лечение, Ховард считает себя счастливчиком, так как его шансы выжить были минимальными. Тем не менее он до сих пор жив и даже женился в 2021 году.

Мужчина уверяет, что ведет полноценную жизнь. Даже потеряв возможность заниматься сексом с проникновением, он нашел другие возможности получать удовольствие от близости. «У меня есть затяжные побочные эффекты, такие как спутанность сознания, лимфатический отек, и быстрая утомляемость, но это не умаляет нашей радости и желания проживать каждый день как можно лучше», — заявил он.

Ранее британец Умеш Пател рассказал, что игнорировал симптомы, которые оказались признаками рака почки. По его словам, сначала у него болела поясница, затем он стал каждую ночь ходить в туалет.

