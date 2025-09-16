Мужчина обнаружил у себя мочу смородинового цвета и оказался серьезно болен

Metro: Боли в пояснице оказались первым признаком рака почек у британца Патела

Британец Умеш Пател рассказал о первых признаках рака почек, на которые он сначала не обращал внимания. Историю 48-летнего мужчины опубликовало издание Metro.

По словам Патела, первый симптом он почувствовал 2021 году — это была боль в пояснице, которую мужчина списал на последствия занятий бадминтоном. Он стал чаще мочиться по ночам, и моча была мутной, но Патела это не тревожило. Однако когда в октябре 2024 года во время мочеиспускания струя мочи стала красной от крови, мужчина начал переживать. «У терапевта я сдал анализ мочи, который по цвету напоминал смородиновый сок, и меня сразу отправили в отделение неотложной помощи для дальнейшего обследования», — вспомнил он.

На снимке врачи нашли новообразование в почке. Они предложили удалить пораженную почку целиком и уже через восемь дней прооперировали Патела. «Как только опухоль была удалена, пришлось ждать, чтобы убедиться, что она злокачественная. Это было страшное время. А во время моего послеоперационного осмотра в январе, когда я пришел к врачу, он сказал: "Есть отличная новость, рак был локализован только в почке — и он был полностью удален"», — добавил мужчина.

Оставшаяся почка Патела функционирует нормально, отметил он. Однако даже после ремиссии мужчина не может избавиться от страха перед тем, что рак может вернуться, и призывает других людей не повторять его ошибок и не игнорировать опасные симптомы.

Я хочу, чтобы люди знали одну вещь: не надо игнорировать симптомы. Мы все очень заняты, но доверяйте своей интуиции. Настаивайте на проведении анализов. Вы заслуживаете ответов. Рак не всегда означает конец. Иногда это начало борьбы за себя

Умеш Пател

Ранее онколог Сухаил Хуссейн заявил, что сильная ночная потливость может являться симптомом онкологических заболеваний. По его словам, избыточное потоотделение может быть связано с такими видами рака, как лимфома или лейкемия.