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22:01, 31 марта 2023Россия

Небензя обвинил Запад в лицемерии из-за позиции о прекращении огня на Украине

Постпред РФ при ООН Небензя назвал апофеозом лицемерия позицию США по ситуации на Украине
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время своего выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации выступил с обвинениями в адрес США и других стран Запада из-за их слов о недопустимости прекращения огня на Украине. По его мнению, их позиция является апофеозом лицемерия, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что киевские власти многие годы занимались обстрелом мирных жителей Донбасса, продолжая применять западное оружие против гражданского населения даже в настоящее время. Дипломат также добавил, что безразличие к своим гражданам Киев демонстрирует постоянными попытками обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что может привести к катастрофе огромных масштабов. При этом, по словам Небензи, западные государства продолжают об этом молчать.

«Апофеозом их лицемерия можно назвать попытки выставить себя поборниками мира на фоне непрекращающейся подпитки киевского режима оружием и звучащих заявлений о недопустимости прекращения огня на Украине», — заявил он.

Ранее бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что в настоящее время у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет преимущества над российскими военными на поле боя, и предрек, что оно будет отсутствовать еще долгое время.

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Марина Совина
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