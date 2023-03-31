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21:40, 31 марта 2023Бывший СССР

Бывший украинский посол предрек отсутствие у ВСУ преимущества еще долгое время

Экс-посол Украины Мельник: ВСУ еще долго не смогут добиться преимущества на поле боя
Андрей Мельник

Андрей Мельник. Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в ходе конференции, организованной газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung, рассказал, что в настоящее время у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет преимущества над российскими военными на поле боя и предрек, что оно будет отсутствовать еще долгое время, передает ТАСС.

Экс-дипломат уточнил, что поставляемых Киеву западных вооружений не хватит для того, чтобы украинские военные смогли начать контрнаступление и завладеть преимуществом. По его словам, ВСУ не намерены идти в атаку, которая заранее как следует не подготовлена.

Мельник заявил, что на сегодняшний день у Украины в распоряжении есть около 50-60 западных танков, в то время как Россия ежедневно способна производить до 10 танков. «А это означает, что на протяжении долгого времени мы еще будем неспособны добиться решающего преимущества на поле боя», — заключил он.

Ранее на Украине подтвердили использование американских высокоточных авиабомб, оснащенных системой наведения JDAM.

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Марина Совина
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