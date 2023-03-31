На Украине подтвердили использование «умных бомб»

В ВС Украины подтвердили использование американских высокоточных бомб JDAM

На Украине подтвердили использование американских высокоточных авиабомб, оснащенных системой наведения JDAM. Об этом сообщил советник командования Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточны», — рассказал Игнат.

Он также подчеркнул, что Украине нужно еще больше таких «умных бомб» для изменения положения украинской армии на фронте.

Об использовании JDAM стало известно 10 марта. На опубликованном в сети видео украинские военные обстреляли «умными бомбами» Курдюмовку под Артемовском.