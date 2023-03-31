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17:37, 31 марта 2023Бывший СССР

На Украине подтвердили использование «умных бомб»

В ВС Украины подтвердили использование американских высокоточных бомб JDAM

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

На Украине подтвердили использование американских высокоточных авиабомб, оснащенных системой наведения JDAM. Об этом сообщил советник командования Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточны», — рассказал Игнат.

Он также подчеркнул, что Украине нужно еще больше таких «умных бомб» для изменения положения украинской армии на фронте.

Об использовании JDAM стало известно 10 марта. На опубликованном в сети видео украинские военные обстреляли «умными бомбами» Курдюмовку под Артемовском.

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Алевтина Запольская
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