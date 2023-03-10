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11:55, 10 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о применении украинскими военными «умной бомбы» под Артемовском

«Страна.ua» заявила о применении ВСУ американской высокоточной бомбы JDAM под Артемовском
СюжетРабота систем ПВО:

Украинские военные применили американские высокоточные бомбы JDAM в ДНР. Об этом стало известно «Стране.ua». В Telegram-канале издание также публикует видео с одной из бомб.

На записи видно, как обстреливают Курдюмовку под Артемовском. В районе жилых домов разрывается бомба, после чего вверх поднимается столб дыма и пыли. Позднее из-под обломков здания выходят солдаты и направляются, вероятно, к разбитому блиндажу. Тогда же военные осматривают территорию и помогают раненым.

О том, что США передали Украине высокоточные бомбы JDAM-ER, стало известно 7 марта. «Умные бомбы» имеют увеличенную дальность действия и поражают цели немного дальше, чем бомба с гравитационным сбросом, объяснил генерал ВВС США Джеймс Хекер. Он также отметил, что такие боеприпасы будут представлять серьезные проблемы для российских войск.

При этом военный эксперт Алексей Леонков считает, что российские системы ПВО способны перехватывать высокоточные бомбы JDAM-ER. По его словам, непосредственно боеприпасы JDAM-ER возможно сбивать с помощью комплексов «Тор-М2» и «Панцирь-С1».

В феврале советник главы ДНР Ян Гагин также назвал последствие поставки Украине модифицированных бомб США. Он заявлял, что с JDAM-ER в Донбассе не останется безопасных мест. При этом на тот момент сведений об использовании Киевом таких боеприпасов еще не было.

Варвара Кошечкина
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