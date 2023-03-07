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15:54, 7 марта 2023Мир

США передали Украине высокоточные бомбы JDAM-ER

ВСУ получили американские высокоточные бомбы JDAM-ER

Фото: Paul Labbe / US Air Force

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили американские высокоточные бомбы JDAM-ER и могут использовать их в зоне боевых действий, пишет The Drive.

Запас боеприпасов, которые могут поражать цель на расстоянии 72 километра, небольшой, однако они уже сейчас могут представлять серьезные проблемы для российских войск.

«Недавно мы передали [на Украину] высокоточные боеприпасы, которые имеют увеличенную дальность действия и поражают цели немного дальше, чем бомба с гравитационным сбросом, и имеют повышенную точность», — рассказал генерал ВВС США Джеймс Хекер.

Отмечается, что точная конфигурация JDAM-ER, которую получил Киев, пока неясна. Также неизвестно, какие самолеты будут доставлять бомбы до точки сброса на линии соприкосновении. Однако генерал упомянул о боеприпасах после того, как рассказал об интеграции американских скоростных HARM на советские истребители МиГ-29 и Су-27.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что имеющиеся у Вооруженных сил России системы противовоздушной обороны способны перехватывать JDAM-ER. По его словам, непосредственно боеприпасы JDAM-ER могут сбиваться комплексами «Тор-М2» и «Панцирь-С1».

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Варвара Кошечкина
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