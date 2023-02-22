Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:31, 22 февраля 2023Наука и техника

В России нашли ответ американским JDAM-ER на Украине

Эксперт Леонков: российским ответом на американские бомбы JDAM-ER будут системы ПВО

Фото: South Korea Defense Ministry / Globallookpress.com

Имеющиеся у Вооруженных сил России системы противовоздушной обороны (ПВО) способны перехватывать высокоточные бомбы JDAM-ER, которые США планируют направить Вооруженным силам Украины (ВСУ). Российский ответ на американское оружие нашел военный эксперт Алексей Леонков, передают «Известия».

Специалист заметил, что планирующие боеприпасы должны запускаться с самолета на высоте не ниже пяти километров.

«И тогда с этой высоты этот боеприпас может преодолеть более 100 километров и, как они говорят, высокоточно поразить цель. Но есть одно обстоятельство: как только самолет украинских ВВС поднимется на такую высоту, его увидят наши комплексы С-300В4, которые могут применять ракеты на дальности до 400 километров», — сказал эксперт.

По его словам, непосредственно боеприпасы JDAM-ER могут сбиваться комплексами «Тор-М2» и «Панцирь-С1». «Но мы еще с ними не сталкивались, хотя номенклатура таких целей существует», — добавил специалист.

Материалы по теме:
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
29 октября 2022
Украина просит у Запада истребители F-16. Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
Украина просит у Запада истребители F-16.Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
14 февраля 2023

В феврале Bloomberg, ссылаясь на источник в оборонной сфере, сообщил, что в рамках нового пакета военной помощи власти Соединенных Штатов направят Украине модифицированные бомбы JDAM-ER дальнего действия с GPS-наведением и дальностью полета 72 километра.

В том же месяце советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что если это произойдет, на Донбассе не останется безопасных мест.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Украина обстреляла приграничные поселения российского региона
Стало известно состояние сбитого с сестрой на переходе в Подмосковье мальчика
Россиянин зарубил топором сожительницу во время конфликта
Трихолог перечислила тревожные признаки при выпадении волос
Россиянкам раскрыли опасность наращивания ресниц и использования туши зимой
Дзюба попал в стартовый состав «Локомотива» в дебютном матче против «Спартака»
В Европе доля энергии из возобновляемых источников впервые обогнала долю газа
В МИД заявили о желании Запада стереть Россию с карты мира
Ляйсан Утяшева продемонстрировала растяжку в сапогах на каблуке
В ОАЭ российский вертолет назвали самой большой неожиданностью
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.