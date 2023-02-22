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09:52, 22 февраля 2023Мир

США передадут Украине дальнобойные высокоточные бомбы с GPS

Bloomberg: США передадут Украине дальнобойные высокоточные бомбы Jdam-ER с GPS
Архивное фото

Архивное фото. Фото: U.S. Air Force / Globallookpress.com

В рамках нового пакета военной помощи Украине власти Соединенных Штатов направили модифицированные бомбы Jdam-ER дальнего действия с GPS-наведением с дальностью полета, повышенной до 45 миль (72 километров). Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источник в оборонной сфере.

Пентагон официально не признал, что отправляет Киеву модифицированную версию бомб. Два человека, знакомые с вопросом, подтвердили, что речь идет об оружии увеличенной дальности.

Jdam-ER может быть прикреплен к неуправляемым бомбам весом от 500 до 2 тысяч фунтов (от 226 до 907 килограммов). После сброса бомба раскрывает крылья, что позволяет ей планировать на расстоянии до 72 километров и втрое увеличивает дальность полета исходного боеприпаса.

20 февраля в Пентагоне заявили, что США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере 460 миллионов долларов.

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Виктория Кондратьева
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