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18:37, 20 февраля 2023Мир

США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере 460 миллионов долларов

Пентагон объявил о выделении Киеву военной помощи на сумму 460 миллионов долларов

Фото: U.S. Transportation Command / Oz Suguitan / Reuters

США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере 460 миллионов долларов. Такое заявление в понедельник, 20 февраля, сделал Пентагон, передает РИА Новости.

Уточняется, что помощь направлена на удовлетворение критически важных потребностей Украины в сфере обороны. В новый пакет, в частности, войдут радиолокаторы воздушного наблюдения.

Дополнительную военную помощь Украине ранее 20 февраля пообещал американский лидер Джо Байден в ходе своего визита в Киев. Он также объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 500 миллионов долларов. В него должны войти артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны, противотанковые системы и другое вооружение.

Помимо прочего, Зеленский обсудил с Байденом поставки дальнобойного вооружения. Тем не менее, американский лидер не подтвердил публично готовность Соединенных Штатов поставить ракеты большей дальности.

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Алина Гончарова
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