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15:12, 20 февраля 2023Мир

Байден пообещал предоставить Украине дополнительную военную помощь

Президент США Байден в Киеве пообещал Зеленскому дополнительную военную помощь

Фото: Evan Vucci / Reuters

США предоставят Украине дополнительную военную помощь. Такое обещание президент США Джо Байден дал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время визита в Киев, пишет The New York Post.

«В эту темную ночь, мир считал дни до падения Киева. Это было за четыре дня до годовщины этого события сегодня», — сказал американский президент.

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Демократический лидер США подчеркнул, что Белый дом осуществит дополнительную поддержку Киеву, потому что «демократия стоит до последнего, Америка стоит до последнего, мир стоит до последнего с Украиной». 80-летний президент Соединенных Штатов признался, что Киев «захватил» его сердце.

Также Байден на встрече с Зеленским также сообщил, что США одобряют поставки противотанковых ракетных комплексов (ПРК) Javelin Украине. По его словам, в дополнительный пакет военной помощи также войдут артиллерийские снаряды и гаубицы, которые так нужны Украине на фронте.

В июле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о поставках американского оружия, признал неспособность поставок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и снарядов к ним переломить ход войны.

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Глеб Бажуткин
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