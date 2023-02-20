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14:30, 20 февраля 2023Мир

Байден в Киеве раскрыл детали поставок комплексов Javelin

CNN: президент США Джо Байден подтвердил поставки комплексов Javelin на Украину

Фото: Wikimedia Commons

США одобряют поставки противотанковых ракетных комплексов (ПРК) Javelin Украине. С таким заявлением выступил американский лидер Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Слова Байдена передает американский канал CNN.

По словам президента Соединенных Штатов, в пакет помощи оружием также войдут артиллерийские снаряды и гаубицы, которые так нужны Украине на фронте. Боеприпасы будут поставлены почти на полмиллиарда долларов. Сам опытный политик-демократ назвал цифру в 500 миллионов долларов США.

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6 февраля военный эксперт Чжан Хун предупредил об опасности начала ядерной войны из-за поставок ракет Украине. «Западная поддержка была усилена и теперь включает в себя ракеты с дальностью более 150 километров. Фактически все это уже выходит за рамки», — сказал он.

В октябре Telegram-канал bmpd обратил внимание на модернизированный белорусский Т-72, который получил специальную «печку», призванную обеспечить защиту машины от противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin.

В июле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о поставках американского оружия, признал неспособность поставок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и снарядов к ним переломить ход войны.

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Глеб Бажуткин
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