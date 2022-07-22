Зеленский признал неспособность американских РСЗО изменить ситуацию на Украине

Президент Украины Зеленский: объем поставок РСЗО Киеву недостаточен для изменения ситуации

Текущий объем поставок на Украину западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и снарядов к ним недостаточен для изменения ситуации, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal.

Он признал неспособность американского оружия противостоять российской армии. Как уточнил украинский лидер, поставки РСЗО приносят пользу, но их не хватает для перелома ситуации. Зеленский добавил, что еще более остро стоит вопрос с западными поставками систем противовоздушной обороны (ПВО).

20 июля глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что американская сторона передаст Украине еще 20 РСЗО HIMARS. На данный момент Вашингтон уже передал Киеву 12 РСЗО.

США обучили применению HIMARS 200 украинских военных.