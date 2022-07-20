Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США назвали количество обученных применению РСЗО HIMARS украинских военных

Глава Пентагона заявил, что США обучили применению РСЗО HIMARS 200 украинских военных

Фото: U.S. Marines / Globallookpress.com

США обучили применению реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS 200 украинских военных. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС.

Шеф американского оборонного ведомства также рассказал, что Киеву уже переданы 12 из 20 обещанных РСЗО. Остин также отметил, что американская сторона направит властям Украины снаряды для системы HIMARS дальностью 80 километров.

Ранее США заявили, что конфликт на Украине находится на решающем этапе. «Россия думает, что может продержаться дольше Украины, продержаться дольше нас. Но это лишь самый недавний из просчетов России», — сказал глава Пентагона, отметив, что США и союзники продолжат находить инновационные способы обеспечения долгосрочной поддержки ВСУ.

Шеф американского оборонного ведомства также рассказал, что в новый пакет военной помощи Украине включат еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В новый пакет помощи от США, который будет представлен в скором времени, войдут боеприпасы для РСЗО и артиллерии.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В США назвали количество обученных применению РСЗО HIMARS украинских военных
Минобороны рассказало об опасности украинской атаки на Запорожскую АЭС
США передадут Украине 20 РСЗО HIMARS
Бузова призналась в новой любви
В офисе Зеленского назвали необходимую для восстановления Украины сумму
В Германии рассказали об ожиданиях по поставкам по «Северному потоку»
Сенат Италии захотел оставить действующего премьера
Непомнящий оценил отказ Карлсена от матча за мировую шахматную корону
В США задумались об обучении украинских военных летчиков
Минфин пообещал симметричные меры в отношении иностранных банков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.