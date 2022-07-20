В США назвали количество обученных применению РСЗО HIMARS украинских военных

Глава Пентагона заявил, что США обучили применению РСЗО HIMARS 200 украинских военных

США обучили применению реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS 200 украинских военных. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС.

Шеф американского оборонного ведомства также рассказал, что Киеву уже переданы 12 из 20 обещанных РСЗО. Остин также отметил, что американская сторона направит властям Украины снаряды для системы HIMARS дальностью 80 километров.

Ранее США заявили, что конфликт на Украине находится на решающем этапе. «Россия думает, что может продержаться дольше Украины, продержаться дольше нас. Но это лишь самый недавний из просчетов России», — сказал глава Пентагона, отметив, что США и союзники продолжат находить инновационные способы обеспечения долгосрочной поддержки ВСУ.

Шеф американского оборонного ведомства также рассказал, что в новый пакет военной помощи Украине включат еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В новый пакет помощи от США, который будет представлен в скором времени, войдут боеприпасы для РСЗО и артиллерии.