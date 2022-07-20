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США заявили о решающем этапе конфликта на Украине

Глава Пентагона Остин заявил о решающем этапе конфликта на Украине

Фото: Tom Williams / CNP/ AdMedia / Globallookpress.com

На данный момент конфликт на Украине находится на решающем этапе. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает ТАСС.

Шеф Пентагона рассказал, что на данный момент поддержка Киева американской стороной имеет жизненную важность и должна быть неотложной. «Россия думает, что может продержаться дольше Украины, продержаться дольше нас. Но это лишь самый недавний из просчетов России», — заключил он.

Остин пообещал, что США и союзники продолжат находить инновационные способы обеспечения долгосрочной поддержки вооруженных сил Украины (ВСУ). «Мы будем корректировать наше содействие, дабы гарантировать, что у Украины имеются технологии, боеприпасы и просто огневая мощь, чтобы обороняться», — добавил он.

Ранее Остин заявил, что в новый пакет военной помощи Украине включат еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также в новый пакет помощи от США, который будет представлен в скором времени, войдут боеприпасы для РСЗО и артиллерии.

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Виктория Кондратьева
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