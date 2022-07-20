США поставят Украине еще четыре HIMARS

Шеф Пентагона Остин: в новый пакет военной помощи Киеву войдут четыре РСЗО HIMARS

В новый пакет военной помощи Украине включат еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на виртуальной встрече стран, оказывающих военное содействие Киеву. Трансляция велась на сайте американского оборонного ведомства.

По словам Остина, украинская сторона эффективно использует реактивные системы, которые «сильно изменили ситуацию на поле боя». Также в новый пакет помощи от США, который будет представлен в скором времени, войдут боеприпасы для РСЗО и артиллерии.

Глава Пентагона отметил, что в военных поставках Украине участвуют три десятка стран, отдельно подчеркнув роль Великобритании, Польши и Германии, которые помогают с поставками средств дальнего огневого поражения.

Ранее в The Washington Post назвали большие поставки РСЗО HIMARS для ВСУ главным приоритетом лета и осени этого года для США и НАТО, однако отметили, что эффект от такой инициативы будет ощутим лишь следующей весной. По мнению журналистов, большое количество HIMARS и других вооружений, а также наличие подготовленных артиллерийских экипажей повысят вероятность «закрепления недавнего успеха» Украины.

19 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация американского президента Джо Байдена на текущей неделе планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для артиллерии.