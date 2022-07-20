Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США заявили о росте поставок РСЗО HIMARS на Украину

WP: главным приоритетом для США и НАТО стали поставки РСЗО HIMARS для Украины

Фото: Tech. Sgt. Patrick Evenson / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Главным приоритетом лета и осени этого года для США и НАТО стали большие поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для Вооруженных сил Украины (ВСУ), но эффект от такой инициативы будет ощутим лишь следующей весной. Об этом заявил обозреватель Дэвид Игнатиус в газете The Washington Post (WP).

В материале говорится, что оборонные компании в США и странах Евросоюза резко активизировали производство вооружения, в том числе установок HIMARS. По мнению автора, большое количество HIMARS и других вооружений, а также наличие подготовленных артиллерийских экипажей повысят вероятность «закрепления недавнего успеха» Украины.

Автор также отметил, что в случае роста поставок нового оружия и усиления учебной подготовки украинских войск ощутимые результаты военной помощи, возможно, будут видны следующей весной.

Ранее подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил, что западные генералы намеренно скрывают реальные данные о положении ВСУ в Донбассе. Он упрекнул во вранье высокопоставленных военных, которые дают комментарии разным телеканалам и изданиям и говорят о положении дел во время спецоперации на Украине. По словам Дэвиса, ложными данными такие «телевизионные» генералы вводят общественность в замешательство.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил о расширении географии спецоперации на Украине
На Украине анонсировали «громкие новости» о публичных людях
Друзья Лаймы Вайкуле подтвердили рецидив онкологии у певицы
Иран отреагировал на планы Турции провести новую военную операцию в Сирии
Едва не утонувший ребенок чуть не сгорел в машине скорой в России
Появились подробности о перевернувшемся в Алтайском крае автобусе с детьми
Великобритания решила искать спасение в ядерной энергетике
Россиян предупредили о риске внезапно оказаться должниками за ЖКУ
Раскрыты хитрости H&M ради собственной выгоды перед уходом из России
Глава МИД Бельгии посетила Крым по российской визе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.