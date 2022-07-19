Подполковник США Дэвис заявил о вранье западных генералов о положении ВСУ в Донбассе

Западные генералы намеренно скрывают реальные данные о положении ВСУ в Донбассе. Об этом заявил подполковник ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

Он упрекнул во вранье высокопоставленных военных, которые дают комментарии разным телеканалам и изданиям и говорят о положении дел во время спецоперации на Украине. По словам Дэвиса, ложными данными такие «телевизионные» генералы вводят общественность в замешательство.

Подполковник ВС США также отметил, что российская армия намного сильнее как на земле, так и в небе, а поставки артиллерийских систем HIMARS не дали дополнительных возможностей военным Украины, которые все еще продолжают нести тяжелые потери. «Украине катастрофически не хватает боеприпасов для гаубиц, в то время как Россия продолжает производить почти неограниченное количество снарядов», — сказал Дэвис.

В заключение американский военный сообщил, что на саммитах «Большой семерки» и «Большой двадцатки» страны Запада не пообещали Украине «никакой дополнительной полномасштабной помощи», в том числе с поставками оружия. Россия же располагает всей материально-технической базой для успешного ведения боевых действий, уточнил подполковник.

Ранее британский обозреватель Джек Бакби заявил, что уничтожение российской армией реактивных установок залпового огня (РСЗО) HIMARS и склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе стало плохой новостью для НАТО. Он напомнил, что США уже отправили восемь установок HIMARS для ВСУ, которые считаются самыми эффективными артиллерийскими разработками западных стран. При этом ликвидация Россией таких установок стала «печальным известием» как для НАТО, так и для украинских военных.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.