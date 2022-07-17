Уничтожение HIMARS Россией сочли плохой новостью для НАТО

Публицист Джек Бакби: уничтожение РСЗО HIMARS Россией является плохой новостью для НАТО

Британский обозреватель и журналист Джек Бакби (Jack Buckby) назвал уничтожение российской армией реактивных установок залпового огня (РСЗО) HIMARS и склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе плохой новостью для НАТО. Такое мнение он выразил в статье для портала 19Fortyfive.

Он напомнил, что США уже отправили восемь установок HIMARS для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в ближайшее время Киев получит еще четыре РСЗО.

Публицист отметил, что HIMARS и Harpoon — лучшие артиллерийские разработки западных стран, которые могут поражать цели на больших расстояниях с высокой точностью. При этом ликвидация Россией подобных установок стала «печальным известием» и для Украины, которая использовала «Гарпун» с первых дней конфликта, пояснил Бакби.

6 июля Минобороны России заявило об уничтожении двух установок HIMARS производства США. По словам представителя оборонного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, пусковые установки были ликвидированы в районе населенного пункта Малотарановка в Донецкой народной республике (ДНР). Также были уничтожены склады боеприпасов к поставленным США РСЗО.