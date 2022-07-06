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Российские войска уничтожили две поставленные Украине из США установки HIMARS

Генерал Конашенков заявил об уничтожении на Украине двух пусковых установок HIMARS США

Фото: DVIDSHUB / Wikimedia

Российскими войсками на Украине уничтожены две пусковые установки ракетных систем залпового огня HIMARS производства США. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя военного ведомства, пусковые установки были уничтожены в районе населенного пункта Малотарановка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также были уничтожены склады боеприпасов к поставленным США РСЗО.

Конашенков уточнил, что удар по HIMARS был нанесен высокоточными ударами с воздуха.

28 июня стало известно о первом применении войсками Украины РСЗО М142 HIMARS. В представительстве Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки уточняли, что ракетный удар был нанесен по территории Перевальска.

Доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиев предупреждал, что Украина может предпринимать попытки нанесения ударов из HIMARS вглубь территории России, в том числе по Москве и курортным городам.

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Валерий Розенберг
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