Российские войска уничтожили две поставленные Украине из США установки HIMARS

Генерал Конашенков заявил об уничтожении на Украине двух пусковых установок HIMARS США

Российскими войсками на Украине уничтожены две пусковые установки ракетных систем залпового огня HIMARS производства США. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя военного ведомства, пусковые установки были уничтожены в районе населенного пункта Малотарановка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также были уничтожены склады боеприпасов к поставленным США РСЗО.

Конашенков уточнил, что удар по HIMARS был нанесен высокоточными ударами с воздуха.

28 июня стало известно о первом применении войсками Украины РСЗО М142 HIMARS. В представительстве Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки уточняли, что ракетный удар был нанесен по территории Перевальска.

Доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиев предупреждал, что Украина может предпринимать попытки нанесения ударов из HIMARS вглубь территории России, в том числе по Москве и курортным городам.