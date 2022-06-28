Украина впервые применила американскую РСЗО HIMARS

ВСУ впервые применили ракетные системы HIMARS в Донбассе, обстреляв Перевальск в ЛНР

Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили американскую ракетную систему залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS. В Telegram-канале ведомства отметили, что удар был нанесен одной ракетой по населенному пункту Перевальск.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 7.20 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Перевальск с применением РСЗО М142 HIMARS (одна ракета)», — говорится в сообщении. По словам подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, это первый случай применения Киевом РСЗО HIMARS.

25 июня главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужний сообщил, что HIMARS, поставленные США, уже ведут боевые действия на неподконтрольной Украине территории.

Очередной транш помощи

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби 23 июля заявил, что США выделят Украине транш военной помощи в размере 450 миллионов долларов.

Киев получит новые РСЗО HIMARS, десятки тысяч снарядов для артиллерийских систем, а также патрульные катера, «чтобы помочь Украине защитить свое побережье и водные пути».

В то же время военные специалисты отмечают, что этот вид вооружений сложен в бою и плохо защищен, он станет скорее обузой для ВСУ.

Последствия поставок оружия

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что продолжающаяся поставка оружия Украине со стороны США лишь закручивает спираль конфликта и повышает угрозу дальнейшей эскалации с непредсказуемыми последствиями.

По словам военного политолога, доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, если Украине поставят реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, могут быть предприняты попытки нанесения ударов вглубь территории России, в том числе по Москве и курортным городам.

Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления в Совбезе, Москва оставила за собой право отодвинуть линии угроз от границ России и Донбасса на расстояние, равное эффективной дальности поставленных на Украину американских реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также возможность нанести точечные ракетные удары по военным центрам принятия решений в случае применения таких систем.