Посол России предупредил о последствиях поставок США оружия Украине

Антонов: поставки США оружия Украине грозят эскалацией с непредсказуемыми последствиями

Продолжающаяся поставка оружия Украине со стороны США лишь закручивает спираль конфликта и повышает угрозу дальнейшей эскалации с непредсказуемыми последствиями, предупредил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщаетcя в Telegram-канале дипмиссии.

Антонов добавил, что Вашингтон также делится с Киевом разведданными, «консультирует, как действовать на поле боя» и «попустительствует продолжающейся отправке на Украину наемников из США». По мнению посла, такая линия создает дополнительные риски в отношениях между крупнейшими ядерными державами.

23 июня стало известно, что США выделят Украине транш военной помощи в размере 450 миллионов долларов. Украина получит новые РСЗО HIMARS, десятки тысяч снарядов для артиллерийских систем, а также патрульные катера, «чтобы помочь Украине защитить свое побережье и водные пути».

По подсчетам Белого дома, общая сумма американской военной помощи Украине с начала спецоперации составила 6,1 миллиарда долларов.

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