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03:53, 10 июля 2026Бывший СССР

Раскрыты попытки ВСУ укрепить оборону на западе от Красного Лимана

Марочко: ВСУ роют лисьи норы восточнее Щурово, пытаясь укрепить свою оборону
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко раскрыл, как Вооруженные сил Украины (ВСУ) пытаются укрепить оборону на западе от Красного Лимана в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС.

По словам Марочко, украинские военные в лесистой местности восточнее поселка Щурово оборудуют лисьи норы и позиции.

«Оборудуют для того, чтобы сделать оборонительную линию и места, где можно было бы укрыться от наших [ВС России] огневых поражений», — пояснил Марочко.

Ранее в Министерстве обороны России раскрыли подробности о боях в Красном Лимане, отметив, что российские военные за сутки уничтожили более 15 украинских бойцов.

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