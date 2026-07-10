Раскрыты попытки ВСУ укрепить оборону на западе от Красного Лимана

Марочко: ВСУ роют лисьи норы восточнее Щурово, пытаясь укрепить свою оборону

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко раскрыл, как Вооруженные сил Украины (ВСУ) пытаются укрепить оборону на западе от Красного Лимана в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС.

По словам Марочко, украинские военные в лесистой местности восточнее поселка Щурово оборудуют лисьи норы и позиции.

«Оборудуют для того, чтобы сделать оборонительную линию и места, где можно было бы укрыться от наших [ВС России] огневых поражений», — пояснил Марочко.

Ранее в Министерстве обороны России раскрыли подробности о боях в Красном Лимане, отметив, что российские военные за сутки уничтожили более 15 украинских бойцов.