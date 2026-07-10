Россиянка раскрыла секретную фразу для отдыха в номере с видом на море

Путешествующая по миру тревел-блогерша раскрыла секретную фразу, чтобы получить номер с видом на море при бронировании отеля. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, чтобы не наткнуться на номер, упирающийся окнами в соседний корпус или с видом на мусорные баки, необходимо сказать на ресепшене лишь одну фразу. При этом за хороший вид не придется доплачивать или уговаривать администратора. Предложение звучит так: «Скажите, пожалуйста, есть возможность получить номер повыше, с видом на море? Было бы очень приятно». Секрет заключается в вежливости, которая, по мнению блогерши, творит чудеса.

«Больше ничего не нужно. Не нужно объяснять, почему хочется именно такой номер. Не нужно давить на жалость, рассказывать про годовщину или день рождения — это работает плохо, администраторы слышат такое по двадцать раз на дню. Не нужно намекать на статус, прошлые визиты или важность персоны. Просто вежливая просьба. И улыбка. И, если есть возможность, — маленький жест внимания», — объяснила россиянка.

Она подчеркнула, что молчание априори является согласием на худший вариант. Оказывается, что первыми при автоматической регистрации заполняются те номера, которые удобны для обслуживания: они расположены ближе к лифтам, к ним проще добраться уборщице или лакею с багажом. Красивые номера остаются лишь для тех, кто резервировал комнату с категорией выше, или для тех, кто попросил.

При этом в качестве комплимента администратору за выполненную просьбу за границей подойдет российский шоколад или чаевые в виде пары долларов. «Русский шоколад — это экзотика. Администраторы в Турции, Египте, Таиланде обожают "Аленку" или любую другую плитку российского производства. Это не взятка, это знак внимания. Мелочь, которая создает атмосферу доброжелательности», — добавила опытная путешественница.

Ранее россиянам раскрыли способ вернуть деньги за плохой отель. Отмечается, что туристы могут вернуть средства, если гостиница не соответствует описанию или фотографиям, заявленным при бронировании номеров.