Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США выделят Украине транш военной помощи на 450 миллионов долларов

Белый дом заявил, что США выделят Украине транш военной помощи в размере 450 млн долларов

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

США выделят Украине транш военной помощи в размере 450 миллионов долларов. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Как рассказал Кирби, в очередной пакет помощи входят вооружения и техника. В частности, Украина получит новые РСЗО HIMARS, десятки тысяч снарядов для артиллерийских систем, а также патрульные катера, «чтобы помочь Украине защитить свое побережье и водные пути».

По подсчетам Белого дома, общая сумма американской военной помощи Украине с начала спецоперации составила 6,1 миллиарда долларов. С начала президентского срока Джо Байдена США выделили Киеву на военные цели около 6,8 миллиарда долларов.

О том, что США намерены объявить о новом пакете помощи Украине на сумму около 500 миллионов долларов, ранее сообщал телеканал CNN.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лавров усомнился в возможности переговоров России и Украины
США вновь отвергли возможность присутствия своих сил на Украине
Лавров заявил об отсутствии необходимости в новой «Большой восьмерке»
Названы самые популярные у россиян книги
Лавров заявил о нежелании Запада взаимодействовать с Россией
Макрон назвал условие предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС
100-летний бывший пьяница удивился своему долголетию
США выделят Украине транш военной помощи на 450 миллионов долларов
Лавров обвинил генсека ООН в затягивании продовольственного кризиса
Макрон назвал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС сигналом для России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.