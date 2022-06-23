США выделят Украине транш военной помощи на 450 миллионов долларов

Белый дом заявил, что США выделят Украине транш военной помощи в размере 450 млн долларов

США выделят Украине транш военной помощи в размере 450 миллионов долларов. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Как рассказал Кирби, в очередной пакет помощи входят вооружения и техника. В частности, Украина получит новые РСЗО HIMARS, десятки тысяч снарядов для артиллерийских систем, а также патрульные катера, «чтобы помочь Украине защитить свое побережье и водные пути».

По подсчетам Белого дома, общая сумма американской военной помощи Украине с начала спецоперации составила 6,1 миллиарда долларов. С начала президентского срока Джо Байдена США выделили Киеву на военные цели около 6,8 миллиарда долларов.

О том, что США намерены объявить о новом пакете помощи Украине на сумму около 500 миллионов долларов, ранее сообщал телеканал CNN.