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15:01, 10 июля 2026Силовые структуры

Стали известны сроки продолжения поисков пропавшей семьи Усольцевых

В Красноярском крае сообщили о сроках поиска пропавших Усольцевых
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Красноярском крае сообщили о сроках поиска пропавших Усольцевых. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным канала, следователи сообщили, что поиски пропавшей семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье продолжатся до 12 июля.

2 июля появились подробности о возможной зацепке в деле пропавшей семьи Усольцевых. Видевшие пропавших в последний раз пенсионеры Виктор и Лидия на Кутурчине в Красноярском крае заявили, что у них с собой не было палки для ходьбы.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их дочь пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Позже выяснилось, что семья во время своего маршрута делала три остановки — во время одной из них Усольцевы купили в придорожном магазине нож.

Ранее были раскрыты детали об активности номера телефона бесследно исчезнувшего Усольцева.

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