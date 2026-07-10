Стали известны сроки продолжения поисков пропавшей семьи Усольцевых

В Красноярском крае сообщили о сроках поиска пропавших Усольцевых

В Красноярском крае сообщили о сроках поиска пропавших Усольцевых. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным канала, следователи сообщили, что поиски пропавшей семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье продолжатся до 12 июля.

2 июля появились подробности о возможной зацепке в деле пропавшей семьи Усольцевых. Видевшие пропавших в последний раз пенсионеры Виктор и Лидия на Кутурчине в Красноярском крае заявили, что у них с собой не было палки для ходьбы.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их дочь пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Позже выяснилось, что семья во время своего маршрута делала три остановки — во время одной из них Усольцевы купили в придорожном магазине нож.

Ранее были раскрыты детали об активности номера телефона бесследно исчезнувшего Усольцева.