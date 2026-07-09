Раскрыты детали об активности номера телефона бесследно исчезнувшего Усольцева

Номер телефона пропавшего в Красноярском крае Усольцева мог перейти другому человеку

Активность номера телефона главы пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых Сергея связана с возможным переходом сим-карты к другому человеку. Такие детали об устройстве раскрыл IT-эксперт Эльдар Муртазин в беседе с aif.ru.

По его словам, передачу номера другому человеку регулирует оператор связи, однако сам процесс может занимать от трех месяцев до года в зависимости от региона и запаса номеров, выделенного компании государством для выдачи сим-карт.

Скорее всего, номер телефона был закрыт и кто-то его купил, и так номер перешел к другому человеку Эльдар Муртазин IT-эксперт

Ранее стало известно, что телефонный номер Сергея Усольцева функционирует — он работает и привязан к банковским приложениям. По предположительной информации, им владеет некий Шерзод Э., который смог приобрести SIM-карту, поскольку номер длительное время был неактивен.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их дочь пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Позже выяснилось, что семья во время своего маршрута делала три остановки — во время одной из них Усольцевы купили в придорожном магазине нож.