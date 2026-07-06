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15:21, 6 июля 2026Россия

Раскрыты подробности о связанной с номером телефона пропавшего в тайге Усольцева зацепке

РГ: Телефонный номер пропавшего Усольцева функционирует, но принадлежит другому человеку
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Сергей и Ирина Усольцева

Сергей и Ирина Усольцева. Фото: @irina_psy_usoltseva

Телефонный номер пропавшего в тайге Красноярского края Сергея Усольцева функционирует, но принадлежит другому человеку. Подробности о связанной с бесследным исчезновением бизнесмена зацепке раскрыла «Российская газета».

Как выяснило издание, номер работает и привязан к банковским приложениям. При попытке совершить денежный перевод приложения указывают, что номер принадлежит некому Шерзоду Э. Предположительно, мужчина смог приобрести SIM-карту с номером Усольцева, поскольку тот длительное время был неактивен.

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Связаться с новым владельцем номера пока не удалось. На данный момент при попытке совершить звонок на номер Усольцева можно услышать только сообщение оператора: «Абонент не отвечает или временно недоступен».

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и пропали. В июне 2026-го исследователь Валентин Дегтерев дозвонился на телефон Сергея Усольцева, а также отправил ему несколько сообщений. В аккаунте в соцсети главы исчезнувшей семьи также обнаружили активность.

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