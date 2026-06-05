Стало известно об ответе с телефона главы семьи Усольцевых

Исследователь Дегтерев дозвонился на телефон главы пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Исследователь Валентин Дегтерев дозвонился на телефон главы пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых Сергея. Подробности звонка он рассказал в беседе с aif.ru.

«Сначала телефон был в сети, я дозвонился – трубку сняли, но в ответ тишина. Позже перезвонили с другого номера и тоже молчали. Самое удивительное: через некоторое время владелец отключил возможность входящих вызовов. Такое ощущение, что человек с того света управляет функциями номера», – сказал Дегтерев.

По словам исследователя, номер телефона невозможно заблокировать, потому что он до сих пор указан в актуальных госконтрактах и числится за главой семьи Сергеем. Более того, на этот же номер зарегистрирована его страница во «ВКонтакте». Дегтерев также указал, что на телефон Усольцевых успешно приходят смс. Из этого следует, что устройство не выключено, а его работу кто-то оплачивает, заключил исследователь.

Странные действия с телефоном Дегтерев объяснил двумя версиями. Согласно одной из них, аппарат находится у Усольцевых, вторая же версия подразумевает использование телефона людьми, причастных к исчезновению семьи. «Вряд ли это полиция или Следственный комитет – они бы уже дали пояснения. Этот номер слишком важен для бизнеса, чтобы просто оставить его без присмотра», – уверен исследователь.

Ранее Дегтерев предположил, что сигнал мобильного телефона Сергея Усольцева мог быть ложным следом, который специально оставили те, кто причастен к исчезновению туристов. По его мнению, такой сценарий идеально укладывается в версию о том, что глава семьи стал жертвой аферистов, которые заманили его на встречу в тайгу под ложным предлогом.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Никаких следов пропавшей семьи кроме сигнала телефона, который фиксировали 28 сентября, спасатели не засекли. В мае специалисты возобновили поиски. Известно, что волонтеры осматривают места и направления, не обследованные зимой из-за большого количества снега.