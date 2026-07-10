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14:57, 10 июля 2026Наука и техника

НАСА определилось со сроком запуска обсерватории Roman

НАСА: Космическую обсерваторию Roman планируется запустить не раньше 30 августа
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Antranik Tavitian / Reuters

Космическую обсерваторию Nancy Grace Roman Space Telescope (Roman Space Telescope, Roman, RST) планируется запустить не раньше 30 августа. С соответствующими сроками определилось НАСА.

Широкодиапазонную инфракрасную обсерваторию Roman планируется запустить на сверхтяжелой ракете SpaceX Falcon Heavy со стартового комплекса 39A Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США).

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В июне НАСА сообщало, что RST прибыл в Космический центр имени Джона Кеннеди перед запуском ракетой Falcon Heavy, запланированным на лето.

В декабре издание NSF сообщило, что Центр космических полетов имени Роберта Годдарда завершил строительство инфракрасного телескопа.

Телескоп Roman будет размещен в точке Лагранжа L2 системы Солнце — Земля. Основное его предназначение — поиск и изучение экзопланет, а также исследование темных материи и энергии.

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