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19:54, 23 июня 2026Наука и техника

Телескоп Roman прибыл во Флориду для запуска

НАСА: Телескоп Roman прибыл во Флориду для предстоящего запуска
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Business Wire / AP

Телескоп Nancy Grace Roman Space Telescope (Roman Space Telescope, Roman, RST) прибыл 21 июня в Космический центр имени Джона Кеннеди во Флориде перед запуском ракетой Falcon Heavy, запланированным на лето. Об этом сообщает НАСА.

В настоящее время специалисты космодрома проводят осмотр телескопа и готовят помещение, где планируется провести его непосредственную предпусковую подготовку.

Ожидается, что телескоп будет запущен на восемь месяцев раньше, чем планировалось.

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В декабре издание NSF сообщило, что Центр космических полетов имени Годдарда НАСА в конце ноября завершил строительство инфракрасного космического телескопа Roman.

Запустить обсерваторию планируется в точку Лагранжа L2 системы Солнце — Земля. Одно из основных предназначений Roman — поиск и изучение экзопланет.

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