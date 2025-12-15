Реклама

14:14, 15 декабря 2025

НАСА завершило постройку телескопа Roman

Центр Годдарда НАСА завершил строительство телескопа Roman
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / Chris Gunn

Центр космических полетов имени Годдарда НАСА в конце ноября завершил строительство инфракрасного космического телескопа Nancy Grace Roman. Об этом сообщает издание NSF.

«Завершение строительства обсерватории Roman знаменует собой переломный момент для агентства. Прорывные научные открытия зависят от дисциплинированного инженерного подхода, и эта команда шаг за шагом, испытание за испытанием создала обсерваторию, которая расширит наше понимание Вселенной. По мере того, как Roman переходит к заключительному этапу испытаний после интеграции, мы сосредоточены на точном выполнении работ и подготовке к успешному запуску от имени мирового научного сообщества», — сказал заместитель главы НАСА Амит Кшатрия.

Запустить обсерваторию планируется в мае 2027 года при помощи сверхтяжелой ракеты SpaceX Falcon Heavy в точку Лагранжа L2 системы Солнце — Земля.

Одно из основных предназначений Roman — поиск и изучение экзопланет. «С завершением строительства Roman мы стоим на пороге невообразимых научных открытий. Ожидается, что за первые пять лет миссии будет обнаружено более ста тысяч далеких миров, сотни миллионов звезд и миллиарды галактик. После запуска Roman мы сможем очень быстро получить огромное количество новой информации о Вселенной», — сказала старший научный сотрудник проекта Roman Джули Макэнри.

В апреле издание SpaceNews сообщило, что предложение Белого дома по поводу бюджета НАСА предполагает резкое сокращение финансирования научных программ.

