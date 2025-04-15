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09:01, 15 апреля 2025Наука и техника

Бюджет НАСА на науку предложили резко сократить

SpaceNews: Белый дом предложил резко сократить бюджет НАСА на науку
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Предложение Белого дома по поводу бюджета НАСА предполагает резкое сокращение финансирования научных программ. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Согласно предложению, общие расходы НАСА планируется сократить на 20 процентов (с 25 до 20 миллиардов долларов), при этом финансирование науки может сокращено на 50 процентов. Наибольший ущерб может понести астрофизика (сокращение на две трети), гелиофизика (наполовину), науки о Земле (тоже 50 процентов), планетология (30 процентов).

Как уверяет издание ArsTechnica, Конгресс США будет выступать против инициатив администрации президента США Дональда Трампа, предполагающих секвестр научных программ НАСА.

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Ранее SpaceNews сообщило, что НАСА и госкорпорация «Роскосмос» продлили соглашение о перекрестных полетах на Международную космическую станцию до 2027 года.

В январе издание заметило, что у телескопа James Webb Space Telescope (JWST) уже при неизменном бюджете будут проблемы из-за инфляции.

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