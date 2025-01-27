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12:49, 27 января 2025Наука и техника

Стало известно о проблемах телескопа JWST из-за инфляции

SpaceNews: У телескопа JWST при неизменном бюджете будут проблемы из-за инфляции
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

У телескопа James Webb Space Telescope (JWST) при неизменном бюджете будут проблемы из-за инфляции. Об этом стало известно изданию SpaceNews.

В публикации говорится, что проектный срок службы JWST, составляющий десять лет, скорее всего будет значительно превышен, а сама космическая обсерватория «даже близко не достигла своего пика науки или спроса» со стороны ученых.

В марте 2024-го в своем бюджетном предложении на 2025 финансовый год НАСА запросило 187 миллионов долларов ​​на JWST, из которых 127 миллионов пойдут ​​на эксплуатацию телескопа и 60 — на научные гранты астрономам, использующим его. В НАСА выразили надежду, что указанный объем ежегодного финансирования сохранится до 2029-го.

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Тем не менее реальное финансирование телескопа уже в 2026 году из-за инфляции может снизиться на 20 процентов, что скажется как на режимах его эксплуатации, так и размерах грантов, получаемых учеными.

Ранее издание SpaceNews со ссылкой на консалтинговую фирму Novaspace сообщило, что в 2024 году мировые расходы на космонавтику достигли рекорда. При этом основной рост обеспечил оборонный космический сектор.

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