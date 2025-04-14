НАСА и «Роскосмос» продлили соглашение о перекрестных полетах на МКС

НАСА и «Роскосмос» продлили перекрестные полеты на МКС до 2027 года

НАСА и госкорпорация «Роскосмос» продлили соглашение о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС) до 2027 года. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Соглашение о перекрестных полетах подразумевает полет американских астронавтах на российских пилотируемых космических кораблях и наоборот. Всего до 2027 года включительно ожидается три перекрестных полета.

Издание замечает, что попадание в программу совместных экипажей корабля Boeing Starliner маловероятно.

Ранее генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов сообщил, что Россия и США синхронизируют сроки работы МКС.

Также в апреле руководитель встретился с заместителем администратора НАСА по реализации космических программ Кеннетом Бауэрсоксом.