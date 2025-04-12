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13:51, 12 апреля 2025Наука и техника

Россия и США синхронизируют сроки работы МКС

Гендиректор «Роскосмоса» Баканов: Россия и США синхронизируют сроки работы МКС
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: tawatchai07 / freepik

Россия и США синхронизируют сроки работы Международной комической станции (МКС). Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, передает ТАСС.

«На Байконуре был Кеннет Бауэрсокс, заместитель руководителя НАСА, и мы договорились, что все сроки синхронизируем», — заявил Баканов.

По словам гендиректора Роскосмоса, по программе МКС в космосе работают совместные экипажи, и разрывать их было бы «не очень корректным» решением.

7 апреля Баканов встретился с заместителем администратора НАСА по реализации космических программ Кеннетом Бауэрсоксом.

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