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15:05, 10 июля 2026Экономика

Украине захотели разрешить покупать британское оружие в кредит

Bloomberg: ЕС разрешит Украине закупать британское оружие в счет кредита на 60 млрд евро
Вячеслав Агапов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) разрешат Украине закупать британское оружие в счет кредита на 60 миллиардов евро. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает Bloomberg.

В объединении захотели предоставить Украине доступ к этой программе на встрече стран «коалиции желающих» во главе с Великобританией и Францией, которая состоится в понедельник, 13 июля в Париже.

Сделка рассматривается как примирительный шаг со стороны ЕС после того, как стороны не смогли договориться о включении Великобритании в оборонный фонд ЕС SAFE с бюджетом в 150 миллиардов евро. Переговоры зашли в тупик из-за требований ЕС о взимании платы за доступ Великобритании к фонду.

По словам анонимных источников британское правительство будет вносить финансовый вклад в фонд по мере того, как Украина будет использовать кредит для закупки военной техники у британских компаний. По их словам, размер взноса будет зависеть от стоимости каждого контракта и процентных ставок.

Ранее стало известно, что Украина недополучила от МВФ сотни миллионов долларов в рамках планового транша кредита. Его задерживают более чем на месяц. Речь идет о сумме почти в 700 миллионов долларов. В четверг директор по коммуникациям организации Джули Козак заявила, что руководство рассмотрит вопрос о транше в ближайшие недели, однако то же самое она сказала за две недели до этого.

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