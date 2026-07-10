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14:55, 10 июля 2026Бывший СССР

Стала известна судьба одного из бунтарей во Львове

Во Львове отправили под стражу мужчину, избившего сотрудника ТЦК во время бунта
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Во Львове отправили под стражу мужчину, избившего сотрудника Территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) во время бунта. О судьбе одного из бунтарей сообщает «РБК-Украина».

Ему избрали меру пресечения в 60 суток под стражей. Суд также постановил не назначать залог за досрочный выход на свободу.

Во время столкновений во Львове на начальнике одного из районных отделов полиции разорвали одежду. Он также получил травмы.

8 июля во Львове начался масштабный протест против ТЦК из-за насильственной мобилизации мужчины. Большое количество людей окружило автомобиль военкомов, толпа раскачивала машину и в итоге перевернула.

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