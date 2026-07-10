История Дальнего Востока изменится из-за новой находки

Впервые на Дальнем Востоке нашли останки древнего человека возрастом около 12 000 лет

Впервые на Дальнем Востоке нашли костные останки древнего человека возрастом около 12 000 лет, что сможет изменить историю заселения региона, рассказали в пресс-службе РАН.

Находка была сделана в пещере Ханкайская-1. Обнаружена часть нижней челюсти человека с двумя сохранившимися зубами. Кости прекрасно сохранились, их радиоуглеродный анализ подтвердил возраст — около 12 000 лет. Помимо этого, найдены изделия из обсидиана (вулканического стекла) зеленого цвета, ближайшие источники которого расположены на расстоянии около 250 километров от пещеры, что свидетельствует о развитых торговых или миграционных связях древнего населения.

Находка названа уникальной, так как сохранение костных останков в Приморском крае — большая редкость из-за кислых почв и влажного муссонного климата, которые обычно полностью разрушают органику.

Ранее самыми древними антропологическими находками в регионе считались материалы из пещеры Чертовы Ворота, датированные 6500 лет назад. Таким образом, новые останки отодвигают историю заселения Приморья почти на 5500 лет вглубь веков и позволяют по-новому взглянуть на пути расселения людей на территории современной России.

В прошлом году ученые из Китая воссоздали внешность человека, жившего 16 тысяч лет назад в эпоху палеолита. Они сделали это при помощи современных 3D-технологий.