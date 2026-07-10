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15:06, 10 июля 2026Моя страна

История Дальнего Востока изменится из-за новой находки

Впервые на Дальнем Востоке нашли останки древнего человека возрастом около 12 000 лет
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ИИАЭ ДВО РАН

Впервые на Дальнем Востоке нашли костные останки древнего человека возрастом около 12 000 лет, что сможет изменить историю заселения региона, рассказали в пресс-службе РАН.

Находка была сделана в пещере Ханкайская-1. Обнаружена часть нижней челюсти человека с двумя сохранившимися зубами. Кости прекрасно сохранились, их радиоуглеродный анализ подтвердил возраст — около 12 000 лет. Помимо этого, найдены изделия из обсидиана (вулканического стекла) зеленого цвета, ближайшие источники которого расположены на расстоянии около 250 километров от пещеры, что свидетельствует о развитых торговых или миграционных связях древнего населения.

Находка названа уникальной, так как сохранение костных останков в Приморском крае — большая редкость из-за кислых почв и влажного муссонного климата, которые обычно полностью разрушают органику.

Ранее самыми древними антропологическими находками в регионе считались материалы из пещеры Чертовы Ворота, датированные 6500 лет назад. Таким образом, новые останки отодвигают историю заселения Приморья почти на 5500 лет вглубь веков и позволяют по-новому взглянуть на пути расселения людей на территории современной России.

В прошлом году ученые из Китая воссоздали внешность человека, жившего 16 тысяч лет назад в эпоху палеолита. Они сделали это при помощи современных 3D-технологий.

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