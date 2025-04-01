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08:31, 1 апреля 2025Наука и техника

Ученые воссоздали внешность жившего 16 лет назад человека

JAS: В Китае воссоздали лицо человека, жившего 16 тысяч лет назад в палеолит
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ученые из Китая воссоздали внешность человека, жившего 16 тысяч лет назад в эпоху палеолита. Они сделали это при помощи современных 3D-технологий, исследование выпустил Journal of Archaeological Science (JAS).

Исследователи использовали останки древнего человека, которые обнаружили в пещере Яхуай, расположенной на холме в деревне Болан уезда Лонган китайской провинции Гуанси. Это уже второе захоронение времен палеолита, найденное на территории КНР.

Череп древнего человека полностью сохранился, что делает его уникальным среди находок на территории южного Китая. Его изучение позволит узнать о разнообразии древних людей, их обычаях и процессах миграции.

Исследование показало, что размер древнего черепа превосходит размер черепов современных женщин, но он меньше черепов современных мужчин. Лобная кость оказалась приподнята. Лицо, которое удалось воссоздать, имеет круглую форму, узкие глаза, плоский нос и полные губы.

Ранее археологи нашли на севере Марокко останки древнего поселения, которое существовало более 3 тысяч лет назад. Долгое время считалось, что территория была заселена только в VIII–VI веках до нашей эры.

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