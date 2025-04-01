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07:30, 1 апреля 2025Наука и техника

Найдены доказательства существования древней цивилизации

Antiquity: Север Магриба был населен еще до прихода финикийцев
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Galumphing Galah / Getty Images

Археологи обнаружили на севере Марокко останки древнего поселения, которое существовало более 3 тысяч лет назад. Это открытие ставит под сомнение прежние представления о том, что до прихода финикийцев земли Магриба были пустыми. Исследование опубликовано в Antiquity.

Речь идет о месте под названием Каш-Куш. Долгое время считалось, что оно было заселено только в VIII–VI веках до нашей эры, когда в регион пришли финикийцы. Однако новые раскопки показали: люди жили здесь уже с 2200 года до нашей эры и вели оседлую сельскую жизнь.

Жители выращивали пшеницу, ячмень, бобовые, держали скот и строили круглые дома из глины, тростника и дерева. Они пользовались жерновами, каменными орудиями и изготавливали керамику. В Каш-Куше найден также один из самых древних бронзовых предметов в Северной Африке.

Позднее, во время первых контактов с финикийцами, в поселении появились новые культуры: виноград, оливки, финикийская посуда, а также строения из камня. Но примерно в 600 году до нашей эры люди покинули Каш-Куш — возможно, из-за социальных или экономических перемен.

Это первое в истории археологии подтвержденное поселение бронзовой эпохи в Магрибе. Оно доказывает, что уже в ту эпоху северо-запад Африки был связан с другими регионами Средиземноморья.

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